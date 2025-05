PM prende traficante COM 50 QUILOS DE maconha em IBAITI

Droga veio de Londrina

Os policiais militares da Agência Local de Inteligência receberam informações a respeito de um indivíduo, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico, inclusive com condenações na justiça pelo mesmo delito, que davam conta de que ele teria ido com seu veículo, um celta de cor prata, até o município de Londrina para buscar entorpecentes e que retornaria até Ibaiti.

Diante das informações, reforçaram o patrulhamento e por volta das 00h20m o Chevrolet que seguia pela Rodovia PR-435 passou próximo ao trevo de acesso ao Distrito do Campinho. Com o apoio de outras equipes, os policiais deram voz de abordagem, utilizando sinais sonoros e luminosos, porém as ordens não foram acatadas pelo condutor do Celta.

O indivíduo se evadiu dos policiais por cerca de dois quilômetros até que foi abordado. Durante a busca pessoal no condutor, nada de ilícito localizado, porém, ao verificar o porta malas do veículo, foram encontrados 83 tabletes de maconha, pesando 49,950 kg além de uma porção de haxixe de aproximadamente 15 gramas.

O abordado foi indagado sobre a procedência da droga encontrada, o qual confessou ter buscado em Londrina e entregaria para outra pessoa em Ibaiti, entretanto, não quis relatar quem seria.

Diante do estado de flagrância, o marginal recebeu voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia para as medidas pertinentes, juntamente com os entorpecentes e o veículo, que foram apreendidos.