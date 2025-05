Polícia AMBIENTAL prende PESCADOR numa casa em Ibaiti

Em uma ação realizada pela 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental , a equipe atendeu a uma denúncia recebida pelo 181. A denúncia apontava que um indivíduo estaria pescando o peixe “Dourado” para fins de comercialização e que em sua residência havia um freezer contendo os peixes.

Ao chegar ao local, os policiais informaram o proprietário sobre a denúncia. Ele se apresentou como pescador informal há cerca de 20 anos e admitiu possuir alguns petrechos de pesca e uma quantidade de pescado. Realizada a vistoria, encontraram aproximadamente 20 kg de peixes de diversas espécies, incluindo três unidades de Dourado que totalizavam 11,57 kg. Além disso, foram apreendidos uma tarrafa e 38 redes de emalhar, um tipo de artefato em que os peixes ficam presos nas suas malhas devido ao seu próprio movimento

Diante das evidências da prática de pesca de espécie preservada e do uso de petrechos proibidos, deram voz de prisão ao infrator e apreenderam os materiais, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti para os devidos procedimentos. O infrator também enfrentará sanções administrativas.

A Lei nº 19.789/2018 do Paraná proíbe a captura, transporte, comercialização e processamento do peixe-dourado (Salminus brasiliensis ou Salminus maxillosus). Além disso, a Portaria nº 368/2024 do Instituto Água e Terra (IAT) proíbe a pesca em alguns rios da bacia hidrográfica do Rio Paraná, incluindo o Rio das Cinzas, onde o autor alegou ter capturado os peixes.