Polícia Penal promove um curso de DRONES

A Polícia Penal do Paraná (PPPR) promoveu, de segunda até esta quinta-feira (14 e 17), mais um curso de operadores de aeronaves remotamente pilotadas (RPAs) no trabalho policial, capacitando 14 servidores, sendo 11 integrantes da Força Aérea Brasileira (FAB) e três policiais civis, em Curitiba.

Certificado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário (ESPEN), o curso acontece por meio da Divisão de Operações Aéreas (DOA). Nesta edição, a parte teórica das aulas foi realizada no Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta II). Já as aulas práticas tiveram como cenário o Parque Tingui, em Curitiba.

“Para a DOA é muito gratificante a participação das forças de segurança irmãs. Alguns dos participantes já possuem curso de operadores de aeronaves remotamente pilotadas pela FAB, o que enriqueceu a troca de experiências entre as instituições”, afirmou o chefe da Divisão, Vinícius Pedroso.

Na PPPR, as aeronaves remotamente pilotadas, conhecidas como drones, são utilizadas em rondas nos estabelecimentos prisionais, patrulhamento de complexos penitenciários, apoio em movimentação de presos e escoltas de maior complexidade.

Em ações integradas, operam com outras forças de segurança, dando suporte em situações de crise, buscas, emergências, resgates e salvamentos, permitindo o acesso a áreas de maior dificuldade, garantindo mais segurança ao policial

“O emprego da ARP é importante para a segurança de instalações militares sem expor seus operadores a riscos desnecessários. É uma ferramenta avançada que demanda capacitação e, por meio do apoio prestado pela PPPR, pudemos ter essa troca de conhecimento que nos capacitou a realizar rondas patrimoniais em grande área de extensão perimetral e levantamento de informações em proveito da segurança das instalações”, disse o comandante do Grupo de Segurança e Defesa de Curitiba (GSD-CT) e aluno do curso, major Daniel Viana.

CURSO – Este é o 30° curso de Operadores de Aeronaves Remotamente Pilotadas, além de mais três edições direcionadas a outras áreas da Secretaria da Segurança Pública (SESP) – o setor de Engenharia, o Departamento de Inteligência do Paraná e o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico.

Com os 33 cursos, a DOA já formou 595 operadores da drones, entre eles 526 das Forças de Segurança do Paraná, sendo 426 da Polícia Penal, 67 da Polícia Civil, 21 da Polícia Militar e 12 do Corpo de Bombeiros.

Também receberam certificado 15 pessoas do Departamento de Inteligência do Paraná, 12 da Força Aérea Brasileira, oito da Polícia Federal, cinco da Secretaria da Segurança Pública, quatro do Exército Brasileiro, três da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, um do Ministério Público do Paraná e um do Sistema Penitenciário Federal.