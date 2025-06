Poupança Premiada Sicredi segue fazendo MAIS contemplados

Santo A. da Platina tem seu terceiro sorteado este ano

Estrelada pela cantora Ana Castela, a Promoção Poupança Premiada do Sicredi segue fazendo ganhadores na região. Desta vez o poupador da Sicredi Norte Sul, Pedro Dimas da agência de Santo Antônio da Platina foi contemplado no sorteio semanal e levou um dos prêmios de R$5 mil. Ele foi surpreendido pelos colaboradores da instituição, que contaram com o apoio da filha do sorteado para realizar uma surpresa e fazer a entrega do simbólica do prêmio.

O ganhador destacou a importância de se realizar uma reserva financeira ao longo da vida:” Eu sempre pensei no futuro. Se a gente não for guardando um pouco sempre a gente dança e depois não tem dinheiro nem pra fazer um tratamento se precisar.” Ele enfatiza seu relacionamento com o Sicredi: “Todo dinheirinho que eu pego eu coloco no Sicredi, se vendo uma criação, se faço um negócio, coloco no Sicredi”.

O Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Júnior, também esteve presente na entrega do prêmio. Ele fala da proximidade que o Sicredi possui nas comunidades: “O Sicredi é isso, é estar de portas abertas para todos e entender a necessidade de cada um.” Ele completa: “Assim como o senhor Pedro poupa com o Sicredi há anos pensando no futuro, nós entendemos nossa responsabilidade de construir um futuro mais próspero em nossas comunidades.”

Vale lembrar que em dezembro tem o sorteio final de R$ 1 milhão. Para participar dos sorteios, é necessário ter ou abrir uma poupança no Sicredi. A cada R$ 100 reais aplicados na poupança, o associado ganha um número da sorte automaticamente para concorrer. Se optar pela modalidade poupança programada, as chances de ganhar são em dobro. Os números da sorte valem para todos os sorteios ao longo de 2024. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Não é necessário preencher ou cadastrar cupons, ao fazer a aplicação a participação é automática.