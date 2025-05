Preso assassino de Ribeirão do Pinhal

Marginal tem 32 anos

Em torno de seis horas desta quinta-feira (dia 24), foi encarcerado um elemento na rua Monteiro Lobato, Parque Residencial Marengo, em Itaquaquecetuba (município de 379 mil habitantes na região Metropolitana de São Paulo).

Foi após diligências realizadas pela Agência de Inteligência do 2º Batalhão de Jacarezinho em conjunto com os Ministérios Públicos do Paraná e São Paulo, com mandado de busca e apreensão contra Ricardo de Andrade (foto) conhecido pelo envolvimento com o crime organizado em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com as informações levantadas, o marginal estava na cidade paulista e foi surpreendido pelos PMs que deram cumprimento ao mandado judicial. No momento em que percebeu a ação, ele quebrou dois celulares que estavam em sua posse.

Os aparelhos danificados foram apreendidos para realização da perícia juntamente com um caderno de anotações.

Além do mandado de busca e apreensão, ele ainda possuía em seu desfavor dois mandados de prisão pelos crimes de homicídio e associação criminosa. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Polícia Civil para as devidas providências e agora segue à disposição da Justiça.