Preso contrabandista em JUNDIAÍ do SUL

Carga estava num Fiat Fiorino

Por volta das 7h30m desta quinta-feira ,dia sete, uma equipe da PRF se encontrava em ronda nas proximidades do km 68 da BR-153, trevo de acesso ao município de Jundiaí do Sul quando deu ordem de parada a uma Fiat/Fiorino de cor branca (fotos).

O motorista então tomou a PR- 218 em fuga, mas acabou por parar e se entregar após alguns metros de acompanhamento.

Indagado, o condutor informou que realizava o transporte de cigarros contrabandeados, o que foi confirmado em vistoria no compartimento de carga, que estava lotado, bem como no banco do passageiro.

Após realizada a identificação do envolvido, constatado se tratar de um homem de 42 anos, morador de Londrina.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Contrabando. O veículo com a carga foi entregue na Receita Federal de Londrina, e o elemento conduzido e apresentado na Polícia Federal do mesmo município.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.