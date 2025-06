PRF apreende mais de MEIA TONELADA DE maconha em J. Távora

Transportada por adolescente de 17 anos

Por volta de 15h30m desta quinta-feira. da 21, no entroncamento da PR-218 com a PR -92, foi abordada em Joaquim Távora uma Fiat/Fiorino, com emplacamento de Londrina.. O veiculo era conduzido por um jovem contando atualmente com 17 anos e morador de Foz do Iguaçu/PR.

Em vistoria no compartimento de carga foram encontrados diversos fardos da substância entorpecente maconha, que, após pesada, chegou-se a um total de 590 quilos.

Indagado, o menor alegou que pegou o veículo em Foz do Iguaçu-PR, já carregado com o entorpecente e que não sabia dizer onde seria o destino final para entrega.

A abordagem foi realizada após a equipe receber um indicativo de que um veículo com as características do abordado poderia passar pelo local dos fatos, transportando drogas.

Diante disto, veículo e condutor foram encaminhados para a Polícia Civil de Joaquim Távora, para as devidas providências.

Por se tratar de um menor, compareceram na Delegacia, representantes do Conselho Tutelar, que acompanharam o registro da ocorrência. O Grupo tático da PRF atendeu a ocorrência.