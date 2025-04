PRF atende acidente com uma vítima fatal

Na Rodovia BR-153

A Polícia Rodoviária Federal atendeu sinistro de trânsito na BR-153, em Ibaiti, na tarde desta segunda-feira, 07.

O acidente ocorreu no Km 121,6 da Rodovia. Tratava-se de um condutor, de 43 anos, que conduzia uma carreta carregada com bags de açúcar, vindo do estado de Goiás com destino a Paranaguá. O veículo tombou, e o leito carroçável se desacoplou. O motorista não resistiu e foi à óbito.

O trânsito fluiu no sistema de pare e siga desde a ocorrência do sinistro até a liberação total da via às 20h00.

Compareceram ao local equipes da Polícia Científica/IML, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal .

A confecção do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal.