Encontro dos ex-atletas da S. E. PLATINENSE

Reuniu amigos e convidados na AABB

Neste final de semana, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Santo Antônio da Platina foi palco do primeiro encontro dos ex-atletas da Sociedade Esportiva Platinense. O evento contou com a presença de amigos e convidados para uma programação especial.

A manhã começou com um jogo festivo entre as equipes Branca e Rubro Negra. Nessa partida, a Equipe Branca venceu por 5 a 4.

Após o jogo, os participantes desfrutaram de um almoço descontraído, promovendo a interação e celebração entre os presentes.

A organização ficou por conta de Paulo Zum e Professor Jé Vernier.

Escalações:

Equipe Branca

– Em pé: Bermejo, Mota, Helton e Guarini.

– Agachados: Marcelo, Valdivino, João Batista, Marquinhos Ferreira, Prof. Jé e Gabriel.

Equipe Rubro Negra

– Em pé: Éder, Marquinhos Sabiá, Vodô e Niltinho.

– Agachados: Jeronil, Ademir, Pateta, Jetson e Brasília.