Pro Tork é campeã de Velocross no Paraná

Piloto garantiu título na categoria principal

Matheus Zerbatto é campeão da categoria principal, a VX1, do Sportbay Paranaense de Velocross 2024. O piloto Pro Tork venceu o desafio final e comemorou junto a Pro Tork Racing Team. Evento aconteceu no último fim de semana, dias 23 e 24 de novembro, na cidade da Lapa, localizada na região dos Campos Gerais.

A equipe ainda somou outros bons resultados. Mesmo não podendo correr, Rodrigo Taborda encerrou a temporada como vice na VX1 e na VX3 Especial Já Anilton Ximenes somou mais um segundo na VX4 Especial, terceiro na VX4 Nacional e quarto na VX3 Nacional, finalizando as categorias em terceiro, terceiro e quinto, respectivamente.

O foco agora é a grande final do Campeonato Brasileiro de Velocross. Ele está programado para ocorrer nos dias 7 e 8 de dezembro, junto ao Gaúcho, na cidade de Arroio do Meio. A expectativa da Pro Tork Racing Team é de terminar o ano com mais títulos em sua galeria.