Pro Tork Racing Team pronta no Paranaense

Penúltima etapa do Sportbay de Motocross

A expectativa é grande para a oitava e penúltima etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2024, que acontece neste fim de semana, dias 26 e 27 de outubro, em Salto del Guairá, cidade paraguaia que faz divisa com o estado brasileiro. A Pro Tork Racing Team tem chances de conquistar dois títulos de forma antecipada e parte confiante para o desafio.

O destaque é Willian Guimarães, que lidera as categorias MX4, MX45 e MX5, sendo que nas duas últimas, pode garantir a taça já neste evento. A equipe conta ainda com Guilherme Buozi, primeiro na tabela da classe 65cc; Alencar Krefta, terceiro na MX5 e quinto na MX45; Tiago Garcia, quarto na MX3 Especial e segundo na MX4; e Fabio Brito, quarto na MX4.

A programação da prova, que também será válida pelo Sul-Brasileiro, inicia no sábado a partir das 9h com os treinos livres e no domingo é retomada no mesmo horário com o warm up. O ingresso custa R$ 30, mas quem não puder prestigiar de perto, vale a pena conferir as corridas através da transmissão ao vivo oferecida pela Sportbay, em seu canal no YouTube: youtube.com/sportbaytv.

Pro Tork garante inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca que é a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross

Etapa: 8

Quando: Neste fim de semana, dias 26 e 27

Onde: Salto del Guairá

Ingresso: R$ 30

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/sportbaytv