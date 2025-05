Reinaugura posto Caçula em Santo Antônio (assista)

É a 14ª unidade da Rede Fox Milenium

Localizado no centro de Santo Antônio da Platina, esquina das Ruas Rui Barbosa e Dom Pedro II (vídeos e fotos) foi reinaugurado nesta terça-feira, dia cinco, o Posto Caçula, sendo a 14ª unidade da Rede Fox Milenium. Funciona todos os dias das seis às 23 horas (padaria/conveniência) e combustíveis (24 horas por dia).

Esse é o segundo posto do grupo na cidade, trazendo uma estrutura ampla e completa para atender a comunidade local e aos visitantes/consumidores da região.

O novo posto conta com estacionamento espaçoso e um mix de serviços que vai além do abastecimento. A unidade oferece uma padaria com variedade de cafés, pães frescos, bolos e outros itens de confeitaria. Há também um deck, uma área dedicada a bebidas, alimentos congelados e carnes selecionadas, além de um minimercado completo com produtos essenciais.

Com mais de 30 anos de experiência no setor, reforça seu compromisso com a qualidade e o atendimento ao cliente, trazendo uma equipe qualificada para proporcionar uma experiência diferenciada. A nova unidade chega para atender com excelência e praticidade, consolidando a marca Milenium como referência em sua área de atuação.

O Norte Pioneiro ganhou assim um empreendimento que gera dezenas de empregos, dirigido pelos empresários Aladim Sene Bueno, Felipe Amorim e Gabriel Bueno.

O tradicional Posto Caçula já existia há meio século.

Seguirá como “bandeira branca”, isto é, comercializando combustíveis sem estar atrelado a uma só marca, como Shell, Ipiranga ou Petrobras.

Integram a rede as cidades Santo Antônio da Platina ; Wenceslau Braz; Telêmaco Borba; Cornélio Procópio; Carlópolis; Ventania; Jacarezinho; e do interior paulista Avaré, Piraju, Fartura.