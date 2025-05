REVITALIZAÇÃO no MOLINI’S CENTER (assistam VÍDEOS)

Grupo completa 31 anos de atividades e expansões

A gestora regional de marketing, Mônica Dionísio, e a gerente-geral da primeira unidade na cidade, Flávia Gonçalves, visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Na oportunidade, confirmaram o up grade, reforma, uma verdadeira revitalização no imóvel no Molini’s Center (o outro da cidade chama-se Max) com novo formato feito por uma designer de interior,

Haverá Auto cooler de dimensões maiores para os clientes escolherem as bebidas já refrigeradas de forma rápida, variada e cômoda.

Ao menos mais três Check Out (caixas) serão instalados e cerca de 32 vagas adicionais de estacionamento oferecidas, além de sanitários extras.

O arquiteto “escondeu” por enquanto a fachada a cujo acesso poucas pessoas tiveram. Mas, será uma das mais bonitas e cool da cidade.

A reportagem apurou que há tratativas com uma empresa local para ser comprada e aberta como o terceiro Molini’s na Cidade Joia, só que este assunto não foi tratado durante a visita ao jornal.

Celso Batista acompanhou Flávia e Mônica.

As duas comentaram também sobre a nova promoção. Cada R$ 100,00 em compras, o consumidor ganha um cupom para concorrer a R$ 100.000,00 em dinheiro em conta digital.

Sorteio e a apuração serão no dia 26 de abril de 2025 (um sábado) às 12 horas na Praça São Cristóvão (Rua Marechal Deodoro, centro platinense)

Pagamento será em vale-crédito na plataforma PicPay ou cartão pré-pago. Não haverá cobrança tributária para o(a) premiado(a), ou seja, não terá descontado nenhum imposto.

Os participantes ainda concorrem a mais 40 vales-compras de R$ 1.000,00 (sendo quatro cupons sorteados por cada urna).

E a Associação Paranaense de Supermercados (APRAS), Regional Norte Pioneiro, promoverá o Jantar Baile de Final de Ano. A data do evento será dia nove de novembro, próximo sábado, às 20 horas no Espaço Luz de Lua, em Santo Antônio da Platina.

A entidade, através da vice presidente da entidade, Ana Carla B. Molini Ferrari, executiva principal do Grupo Molinis, e do primeiro diretor regional, Luiz Yoneo Ueda, é quem organiza. A iniciativa oportuniza a comemoração das conquistas do ano que se encerra, bem como fortalece os laços do segmento. A Banda Oz será uma das atrações e o traje, social. Imagens: Aleksander Ferreira