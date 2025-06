Ribeirão do PINHAL sedia regional dos Jogos da Juventude

Basquete, futsal, vôlei e handebol

A partir desta quinta-feira, dia cinco, Ribeirão do Pinhal será a sede da fase regional do 37º Jogos da Juventude do Paraná. Acontecerão disputadas as modalidades de futsal, voleibol, basquetebol e handebol que irão definir os classificados para a fase macrorregional que acontecerá em Ivaiporã.

Para o chefe do escritório regional da Paraná Esportes em Cornélio Procópio, Luiz Olchaneski, é uma edição histórica. “Tivemos grande número de inscrições. Teremos 27 municípios enviando suas delegações para as disputas”, comenta.

A competição é disputada por jovens de 14 a 17 anos que estejam estudando em escolas do Paraná. Os jogos são uma iniciativa do Governo do Estado, realizados pela Secretaria do Esporte, com apoio das prefeituras dos 12 municípios-sede que vão receber essa etapa da competição (Colaboração: Marcos Junior).