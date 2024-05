Saiba tudo sobre UENP em Santo Antônio (assista)

Projeto de possível campus ainda não está formatado, disse Aldo

A prefeitura platinense e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promoveram nesta histórica quinta-feira, 16, a cerimônia de implantação do curso de Tecnologia em Fruticultura. Vinculada ao Centro Ciências Agrárias do Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, a nova graduação será ofertada na modalidade presencial, em Santo Antônio da Platina.

O curso, autorizado em abril pelo Governo do Estado, é o primeiro da UENP para habilitação de profissionais tecnólogos.

O evento aconteceu no CDTI (Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação do Norte Pioneiro), na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina. A iniciativa foi aberto com apresentação da fanfarra do Colégio Estadual Tiradentes, considerada a melhor do interior do Paraná. O secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, concedeu entrevista exclusiva ao Npdiario antes da solenidade.

Ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (1992), mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Centro Oeste, em Convênio com a Universidade Estadual de Campinas (1997) e Doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense (2010). Ocupou os cargos de reitor e vice-reitor da Unicentro (Universidade Estadual do Centro Oeste), de Guarapuava/Irati. A extensão terá um novo curso em breve, o de Agro e Computação, mas o secretário afirmou que tudo dependerá das demandas regionais. Também admitiu que a extensão poderá se transformar em campus, porém, ainda não existe projeto nesse sentido. O novo curso atende a uma demanda regional para formação na área de agronegócio. “Considerando que o norte paranaense tem a fruticultura como uma atividade relevante, sobretudo na agricultura familiar, é importante propiciar oportunidades de formação profissional para o emprego de técnicas mais adequadas para o cultivo, a fim de aumentar a produtividade e a geração de emprego e de renda, principalmente nas pequenas propriedades rurais”, afirmou.

Santo Antônio da Platina foi escolhido para sediar o curso por estar estrategicamente localizado na maior região produtora de frutas da Messorregião Norte Pioneiro. O município se destaca na produção e comercialização de frutas, como melão, laranja, banana, maracujá, abacate e abacaxi. Situado nas bacias hidrográficas do Ribeirão Boi Pintado e do Rio das Cinzas, a Cidade Joia também produz trigo, café arábica, mandioca, tomate, feijão, palmito, cebola, arroz, alho e amendoim.

De acordo com o projeto pedagógico do Curso de Tecnologia em Fruticultura da UENP, a nova graduação foi planejada num cenário educacional associado ao contexto de mercado e vocação regional, envolvendo aspectos de desenvolvimento econômico, social e ambiental. O objetivo é formar profissionais de nível superior para contribuir com o aumento da produtividade e rentabilidade das principais frutíferas da região, sem perder de vista a modernização tecnológica, o aumento da competitividade empresarial e a sustentabilidade das cadeias produtivas. O Norte Pioneiro se destaca como polo de fruticultura, envolvendo cerca de 2,5 mil a três mil fruticultores. É a região do estado que mais produz goiaba e morango, por exemplo. além de frutas como uva, abacaxi e pitaia. Em 2020, antes da pandemia da Covid-19, segundo dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), o Valor Bruto de Produção (VBP) anual era de, aproximadamente, R$ 168,8 milhões. Além de abastecer o comércio e as indústrias de polpas locais, a localização estratégica possibilita a comercialização com grandes centros consumidores, como São Paulo, Curitiba e Londrina.

PRESENÇAS – Os secretários municipais de Planejamento, Alexandre Levatti, Desenvolvimento Econômic0, Antônio Marcos de Souza participaram, assim como o presidente do Sindicato do Comércio Varejista loca, o advogado Alex Figueira, a primeira dama Mônica Arrivabene, a vereadora Míriam Bonomo, o chefe do Núcleo Regional da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB), Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira; o gerente regional do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), Maurício Castro Alves; o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Platina, Antônio Marcos de Souza; e o presidente da Cooperativa Sicredi Norte Sul, Paulo Buzzo, também marcaram presença no evento.

O evento de lançamento do curso de Tecnologia em Fruticultura da UENP contou também com a presença do vice-reitor Ricardo Aparecido Campos; dos diretores e vice-diretores dos Campi de Bandeirantes, Ricardo Castanho Moreira e Ademir Zacarias Junior; e de Cornélio Procópio, Vanderléia da Silva Oliveira e Rudolph dos Santos Gomes Pereira; e o diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak. Também estiveram os pró-reitores de Administração e Finanças, Nilson César Bertoli; de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias; de Planejamento e Avaliação Institucional, Felipe Scala Frâncica; e de Recursos Humanos, Maria José Quina Galdino; o chefe de Gabinete da Reitoria, Mateus Luis Biancon; o Assessor Jurídico, Fernando de Alves Brito; a Assessora Executiva do Gabinete, Josiane Petenaci de Araújo, além de diretores, professores do curso de Fruticultura e agentes universitários da UENP, além, da diretora do Colégio Tiradentes, Lucila Machado, diretora da Unopar local, de Jacarezinho e Ibaiti, Andréia Dib, e a coordenadora dom CDTI, Ediane Siqueira.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, disse ser um compromisso com a qualificação de profissionais para o setor de agronegócios. “A universidade ingressa nesse cenário, contribuindo com a formação de recursos humanos qualificados, baseado na excelência do ensino, da pesquisa e da extensão”, disse. “Estamos empenhados em preparar profissionais capacitados para o segmento da fruticultura. Trabalhamos também para ampliar ainda mais a atuação da nossa Instituição em segmentos do agronegócio”, pontuou. Segundo o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, o curso terá grande importância para o desenvolvimento da região. “Esse é um momento histórico. Estamos conseguindo realizar um objetivo muito importante para toda a região Norte Pioneira. Esse curso de Tecnologia em Fruticultura é uma forma de transformação. Ele habilita o profissional a desenvolver as atividades, transfere tecnologia para quem precisa, o que pode mudar muito a realidade da região”, acentuou. “O curso de Tecnólogo em Fruticultura vai trazer bastantes oportunidades para os ingressantes, oportunidades desde o início da cadeia produtiva de fruticultura até o processo de industrialização ou de comercialização dessas frutas. Nós temos uma grande expectativa que esse público saia muito bem colocado no mercado de trabalho, inclusive aqui para a nossa região”, disse a coordenadora do curso, Aline Vanessa Sauer Zawadzki.

O prefeito José da Silva coelho Neto, o professor Zezão, enfatizou que a vinda de um pólo da UENP no município vem de uma trajetória de cinco anos de planejamento. “Hoje é o dia da realização de um sonho e de agradecimento a todos os que trabalharam para chegarmos a essa inauguração hoje. A instalação de um curso superior através de uma universidade gratuita é o que completa o desenvolvimento da carreira de muitos jovens platinenses; meu muito obrigado a todos os envolvidos”.

O curso de Tecnologia em Fruticultura terá, ao todo, 75 vagas distribuídas em três entradas consecutivas, com ingresso de 25 estudantes por ano. Para a primeira turma, a UENP está organizando uma seleção exclusiva, com base na média aritmética do histórico escolar do Ensino Médio. As inscrições serão gratuitas e o edital de processo seletivo deve ser divulgado até o final deste mês de maio.

No futuro breve. haverá prioridade para filho/netos de pequenos produtores da região.

O início das aulas está previsto para 26 de agosto. As aulas acontecerão no período noturno, no CDTI) a partir de uma parceria firmada entre a UENP e o município de Santo Antônio da Platina. O prefeito José da Silva Coelho Neto partilhou que o lançamento do curso é a realização de um sonho. “Estamos dando o primeiro passo da UENP em nosso município. Era um sonho que está se tornando realidade, e tenho a certeza de que esse novo curso trará muitos benefícios para toda a região”.

O curso recebeu parecer favorável da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), com base na Lei nº 20.933/2021, a chamada Lei Geral das Universidades (LGU). Essa normativa reforça a autonomia administrativa, didático-científica e de gestão financeira e patrimonial das sete universidades estaduais do Paraná. A nova graduação foi constituída sem ônus de contratação de professores ou outros investimentos do Tesouro Estadual.

Os maiores responsáveis pelo benefício são o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli.

O CDTI foi inaugurado em 2020, depois de receber investimento público do Estado, da ordem de R$ 1,4 milhão, para a reforma estrutural do prédio e a compra de equipamentos. Os recursos foram assegurados pelo Fundo Paraná, dotação orçamentária administrada pela Seti para o fomento científico e tecnológico.

O objetivo é formar profissionais de nível superior para contribuir com o aumento da produtividade e rentabilidade das principais plantas frutíferas da região, sem perder de vista a modernização tecnológica, o aumento da competitividade empresarial e a sustentabilidade das cadeias produtivas.

Entre as disciplinas do currículo comum estão biologia, bioquímica, botânica, cálculo, estatística, física, fisiologia vegetal, química e química orgânica.

No currículo profissionalizante, os alunos irão aprender sobre agroecologia, agrometeorologia, agronegócio e cadeias produtivas, biotecnologia e melhoramento vegetal, ciência do solo, empreendedorismo e gestão, extensão rural, fertilidade do solo e adubação, fisiologia, irrigação, legislação, manejo de plantas invasoras, microbiologia agrícola, produção orgânica, sensoriamento remoto e geoprocessamento, viveiro e produção de mudas, entre outras

Conforme o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), os campos de atuação do profissional em fruticultura abrangem: cooperativas e associações; empresas de comercialização de insumos e produtos destinados ao cultivo de frutas,0 empresas de consultoria, planejamento, elaboração de projetos e assessoramento técnico; propriedades rurais e empreendimentos da agricultura familiar; institutos e centros de pesquisa; instituições do setor público; entre outras organizações.

Imagens: Mariana Andreatta e Aline Damásio