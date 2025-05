SANTO ANTÔNIO VAI INAUGURAR ESCOLA MUNICIPAL DE R$ 6,5 MILHÕES (ASSISTAM)

Será no mês que vem em data a ser definida

Exclusivo: O próximo ano letivo terá início no dia 3 de fevereiro de 2025 , podendo, em alguns casos, atrasar alguns dias. Por isso, o prefeito Professor Zezão Coelho fará uma apresentação, uma inauguração simbólica em dezembro. Santo Antônio da Platina ganhará uma escola municipal de R$ 6,5 milhões com recursos próprios, no centro da cidade, nas ruas Tiradentes e Benjamin Constant (vídeo e fotos).

Inclusive, o secretário municipal de Gestão, Joubert Alves Brito, Guilherme William Petrini da Silveira, do Departamento municipal de Arquitetura e Urbanismo, e o gerente de Obras, Romulo Ribeiro, fizeram recente vistoria técnica (vídeo acima).

Após uma demolição cuidadosa, que custou R$ 179.814,37 ( licitados entre os menores preços), onde estavam o Centro Social e a Farmácia Municipal, a concorrência pública foi realizada. O início das atividades no começo do ano que vem, também será fundamental para acabar com a dualidade no Colégio Estadual Tiradentes, que atualmente cede parte do prédio onde está instalado para a Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier, com óbvios transtornos. Esse problema, jamais resolvido em administrações anteriores, enfim, acabará.

O novo estabelecimento de ensino atenderá cerca de 500 alunos, sete salas de aula num imóvel de 2.600 metros quadrados e dois pavimentos. O imóvel é moderno, em concreto armado e alvenaria, e com diversos cômodos para acomodar laboratório, biblioteca, quadra de esportes etc.

A construção é de 2.600 metros quadrados e dois pavimentos. O nome escolhido é Dr. Joel Carlos da Silva Coelho, saudoso advogado e pai do atual chefe do executivo.

São hoje dezenas de trabalhadores. A empresa SED Edificações, de Ponta Grossa, é a responsável. O pagamento é mensal, está em dia, e o recurso financeiro, disponível, ou seja, em caixa.