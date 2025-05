Sicredi Norte Sul: Encontro com os Investidores tem QUARTA EDIÇÃO

Evento itinerante passou por seis cidades e reforçou o compromisso com educação financeira, relacionamento e desenvolvimento regional

A Sicredi Norte Sul promoveu, ao longo do mês de maio, a 4ª edição do Encontro com Investidores, evento que já se consolidou como um dos principais momentos de relacionamento da cooperativa com o público investidor. Com um formato itinerante, o evento foi realizado em seis cidades da área de atuação da cooperativa: Avaré (SP), Ourinhos (SP), Ibaiti , Wenceslau Braz , e Santo Antônio da Platina, onde foram realizados dois encontros. Ao todo, mais de 800 convidados estiveram presentes.

O evento tem como objetivo levar conhecimento sobre o cenário econômico atual, tendências de mercado e oportunidades de investimento, além de fortalecer os laços entre a cooperativa e seus associados investidores. Também é uma oportunidade de promover networking, trocar experiências e aproximar ainda mais os associados da gestão estratégica da Sicredi Norte Sul.

Durante os encontros, a especialista convidada, Cristina Kelly dos Santos, compartilhou análises de mercado e orientações para tomada de decisões financeiras mais conscientes, reforçando o compromisso da cooperativa com a educação financeira e o crescimento sustentável dos seus associados.

Segundo Alex Henrique Possi, diretor de negócios da Sicredi Norte Sul, a realização do evento reflete o compromisso da instituição em proporcionar experiências relevantes aos seus associados, assim como fortalecer vínculos.

“Esse encontro é um momento muito especial de troca, escuta e valorização dos nossos investidores. O Sicredi é uma instituição sólida. Nossa gestão transparente e próxima gera confiança para que os associados possam investir com segurança. Acreditamos que investir com consciência e conhecimento transforma não apenas o patrimônio pessoal, mas também o desenvolvimento das nossas comunidades”, destacou o diretor.

A Sicredi Norte Sul reafirma, com iniciativas como essa, seu papel como uma instituição financeira cooperativa que valoriza o relacionamento, a transparência e o desenvolvimento coletivo.