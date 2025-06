Sportbay renova PATROCÍNIO no BRASILEIRO de Motocross 2025

Principal e-commerce do segmento duas rodas do país mantém apoio

O Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2025 promete! O principal e-commerce no segmento de peças e acessórios para motos e motociclistas do país acaba de renovar o patrocínio com a Confederação Brasileira de Motociclismo, mantendo no contrato o projeto de transmissão ao vivo e a plataforma de inscrições. Este é o Grupo Pro Tork fortalecendo seu compromisso com o esporte.

A temporada contará com sete ou oito etapas, sendo a abertura prevista para os dias 5 e 6 de abril, e a grande final em 13 e 14 de setembro. A competição é considerada a principal da modalidade em toda a América Latina, com pistas de alto nível técnico, envolvendo os melhores pilotos do país e também nomes estrangeiros renomados em disputas repletas de adrenalina.

Para o promotor, Firmo Alves, contar com o apoio da Sportbay pelo quarto ano consecutivo é sinal de que a competição está no caminho certo. “Estamos trabalhando para que o evento cresça ainda mais, e, para isso, é imprescindível contar com o suporte desta empresa que é referência no mercado. É um parceiro que realmente agrega, traz inovações em suas ações, faz uma enorme diferença. E, juntos, aceleramos mais forte”, afirma.

Segundo o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, o Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross vem tomando grandes proporções graças ao envolvimento de pessoas apaixonadas pelo esporte. O cenário é perfeito não apenas para os pilotos, equipes e público, mas também para o desenvolvimento de equipamentos com uma excelente relação custo/benefício, que é a marca registrada da empresa.

Nos últimos três anos, as transmissões feitas pela Sportbay tiveram milhões de visualizações no canal no YouTube: sportbaytv. Enfim, pessoas que não conseguiam acompanhar as corridas pessoalmente passaram a receber um conteúdo de qualidade, gerado por uma equipe de aproximadamente 20 profissionais, entre locutor, comentarista, repórter, câmeras e outros. E 2025 trará novidades, aguardem!

Confira o pré-calendário do Sportbay Brasileiro de Motocross 2025:

6/4 – 1ª etapa – Ponta Grossa (PR) ou Limeira (SP)

4/5 – 2ª etapa – Canelinha (SC)

18/5 – 3ª etapa – Campo Grande (MS)

8/6 – 4ª etapa – Palmas (TO)

18/7 – 5ª etapa – Santa Cruz do Capibaribe (PE)

20/7 – 6ª etapa – Santa Cruz do Capibaribe (PE)

17/8 – 7ª etapa – Ponta Grossa (PR)

14/9 – 8ª etapa – Indaiatuba (SP)

Sujeito a alteração.

Inscrições em breve em:eventos.sportbay.com.br

Transmissão ao vivo:youtube.com/sportbaytv