Tenta estuprar e é PRESO em Pinhal

Também por posse ilegal de arma de fogo

Na manhã desta quarta-feira (dia nove), em operação conjunta das Polícias Civil e Militar, por intermédio da Delegacia de Ribeirão do Pinhal, efetuada a prisão de um indivíduo de 27 anos, contra quem foi expedido, pela Comarca Local, mandado de prisão preventiva. Ele praticou crimes de tentativa de estupro e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na oportunidade, também cumprido um mandado de busca e apreensão, sendo encontradas na residência porções de maconha e um balança de precisão para pesar entorpecentes.

Por conseguinte, além do cumprimento do mandado de prisão, o elemento foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido até a Delegacia de Ribeirão do Pinhal, para a realização dos procedimentos de praxe e posterior encaminhamento à Cadeia Pública de Bandeirantes.