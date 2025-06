Tiro de Guerra marca fim de ano em Santo Antônio da PLATINA

Chefe de Instrução deixará saudade e reconhecimento

Uma extensa programação está marcando o fim de ano no TG platinense 05-004 em 2024.

Formatura dos atiradores, evento especial, cerimônia de transmissão do cargo do Chefe de Instrução do Tiro de Guerra, culto, missa etc. O Jantar foi promovido no Espaço Luz de Lua, em Santo Antônio da Platina, com grande sucesso (fotos).

O prefeito Professor Zezão, a primeira dama, Mônica Arrivabene, o comandante do Corpo de Bombeiros, major Ezequiel Siqueira, sua esposa, Marja Pessoa dos Santos,. participaram da solenidade.

O jornalista Valcir Machado, diretor do Npdiario, representando a Imprensa, entregou uma Placa homenageando sargento Félix, com a seguinte inscrição:

Seu esforço e dedicação em propagar o Patriotismo, respeito à família e aos amigos, Civismo, Amor à profissão, crença da missão do Exército e também contribuir para a formação ética e moral de nossos jovens prestamos esta singela gratidão.

Além de levantar a bandeira da nossa soberania participou das ações sociais e beneficentes de nossa comunidade. O senhor honra a instituição que representa.

Em nome da Imprensa responsável de Santo Antônio da Platina.

Muito obrigado.

São 49 atiradores, todos competentes sob o comando de Félix. Sua esposa, Michele, também foi muito aplaudida, assim como o ambiente estava tranquilo e divertido, com os momentos sérios e comoventes.

O competente Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina, sargento Antônio Félix Martins vai trabalhar em Brasília. Após dois anos servindo no Norte Pioneiro, será integrado na unidade d9 Estado Maior do Exército, na capital federal.

Félix tem 43 anos, é natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, e veio do 14° Regimento de Cavalaria Mecanizado, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina.

O 1º Sargento de Infantaria Leonel Teixeira Colomby, oriundo da Companhia de Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, de Pelotas-RS, será o substituto. Ele tem 43 anos, é casado e possui três filhos.

A equipe do Tiro de Guerra de Santo Antônio da Platina desejou sucesso na missão e que o Instrutor e sua família sejam muito felizes na acolhedora Cidade Joia.

Fotos: Paulo Ribeiro