Tribunal julga 7 réus e condena um a MAIS de 12 ANOS (vídeos)

Pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver

Exclusivo: Após denúncia de vizinhos, o corpo de Leandro Rodrigues da Silva (foto de camisa azul abaixo) foi encontrado no final da Rua Frei Angélico, bairro Santa Cruz, por volta das 21 horas de um sábado, dia 21 de maio deste ano, em Santo Antônio da Platina. Estava num matagal, próximo da chácara Tanko e havia um elemento enterrando a vítima, mas ele fugiu a pé quando percebeu a viatura da PM. O homem morava na Vila Coelho, tinha 36 anos, passagens por uso de drogas e furto.

Entre 9h30m e 15h30m desta terça-feira, dia 26, o crime foi debatido por profissionais do Direito sob o controle de um magistrado e os sete jurados do Tribunal no Fórum Desembargador Octávio F. do Amaral e Silva , no centro platinense (vídeos e fotos).

O juiz do Tribunal do Júri foi Djalma Aparecido Gaspar Júnior, o promotor Fabrício Muniz Sabage e sete causídicos defenderam seus contratados.

A denúncia contra os sete réus foi nas sanções dos artigos 121, 82º, incisos 1,Il e IV, e 211, ambos do Código Penal, ou seja, motivo torpe, dificultou a defesa da vítima, tortura e ocultação de cadáver.

A tese da defesa foi para que fosse desclassificado homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, bem como, absolvidos no crime de ocultação de cadáver (que foi acatada pelos jurados).

Todos os acusados tiveram pena de quatro anos de reclusão e saíram em liberdade. O advogado Diego Emanoel dos Santos Aguiar (foto) , por exemplo, conseguiu a liberdade de seu cliente.

Menos um dos réus, que confessou e foi condenado aos crimes descritos nas sanções dos artigos 121, 82º, incisos IJ e IV, e artigo 211, ou seja, dificultou defesa da vítima e pela tortura, sua pena por tal delito foi de 12 anos, e para o crime de ocultação de cadáver foi reconhecido pelo juízo que tal delito ocorreu de forma tentada, tendo uma pena de 8 meses e seis dias.

Ele alegou que Leandro teria agredido uma parente sua com muita violência e fazia roubos frequentes no bairro onde moravam. Foi levado e está preso na cadeia de Andirá.