Voltam problemas do CARTÃO alimentação

Em Santo Antônio da Platina

O pesadelo pode estar voltando em Santo Antônio da Platina e já está tirando o sono dos comerciantes locais. Depois do Face Card, cartão-alimentação que só foi defenestrado após pressão da Imprensa (em especial, o Npdiario) e das lideranças do segmento (principalmente supermercadistas) agora é a 02 quem atrasa pagamentos. Por enquanto, é a minoria que sofre, mas pode ser o estopim de novo estresse no setor.

Os supermercados platinenses MH e Dalaqua já recusam o novo cartão por conta do não pagamento (o segundo alega também que não aceita por instabilidade do cartão magnético, neste caso, o que armazena dados digitais para as transações financeiras de crédito/débito).

O Sacolão da Economia, por exemplo, também não está acolhendo mais o 02.

E através do site https://o2pluscard.com.br até agora ninguém respondeu os questionamentos.

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina (PR) realizou licitação antecipada, seguindo a Lei nº 14.133/2021, com editais sendo publicados no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) e em plataformas como Alerta Licitação. Essas licitações visam garantir recursos e serviços essenciais para o próximo ano, incluindo desde materiais de consumo até serviços complexos, sendo um movimento para organizar as contratações e evitar atrasos.

Nessa esteira, a Prefeitura também firmou contrato com a nova empresa responsável pela administração do Cartão Alimentação dos servidores municipais, a O2 Plus Card. O prefeito Gil Martins assinou no ano passado o Contrato nº 163/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 75/2025, que prevê o fornecimento e a gestão dos cartões eletrônicos de auxílio-alimentação destinados a cerca de 1.164 servidores ativos da administração pública municipal – número que pode variar conforme novas contratações ou desligamentos.

Contrato e vigência – O processo licitatório, registrado sob o nº 278/2025, estabeleceu a prestação dos serviços por 12 meses, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.293/2014, que instituiu o benefício do auxílio-alimentação aos servidores públicos.

Pelo contrato, a empresa contratada é responsável por fornecer, administrar e gerenciar a emissão, distribuição e recarga dos cartões magnéticos com chip, que receberão créditos mensais online para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos credenciados no Município.

A vigência do contrato iniciou em 1º de novembro de 2025 e segue até 1º de novembro de 2026, podendo ser prorrogada por até dez anos, desde que as condições e preços permaneçam vantajosos para a Administração Pública, conforme o artigo 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Empresa vencedora – A vencedora do certame foi a O2 Plus Card Instituição de Pagamentos Ltda., responsável pela emissão dos cartões com tecnologia de chip e pela realização das recargas mensais.

O valor total homologado é de R$ 11.124.960,00, sendo que a Prefeitura fez o depósito mensal inicial de R$ 770.800,80, que é referente aos então 1.164 servidores multiplicado pelos R$ 662,20 – valor unitário considerando o percentual de desconto da taxa administrativa.

Fundada em 12 de fevereiro de 1999, a O2 Plus Card possui mais de 25 anos de experiência no setor e atende mais de 300 mil beneficiários em cerca de 600 municípios brasileiros. Com sede em Aguai (SP), a empresa atua na administração de cartões de benefícios para os setores público e privado.

Em Santo Antônio da Platina, a O2 Plus Card já prestava serviços à Secretaria Municipal de Assistência Social, com o cartão de cesta básica, o que deve facilitar o credenciamento de novos estabelecimentos locais, como padarias e supermercados.

José Ricardo Mariano (foto de capa), Secretário de Finanças, Orçamento e Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Platina, declarou ao Npdiario no início da tarde deste sábado, dia três, que o pagamento para a empresa que venceu a concorrência está em dia.

Ela tem até no máximo 45 dias para quitar o que deve.

São cerca de R$ 1, 1 milhão por mês, favorecendo os atuais 1.189 funcionários da prefeitura e suas famílias (inclui lanchonestes, restaurantes etc).

Assim, se continuar a inadimplência, que se espera pontual, providências serão efetivadas.

Valorização do servidor – Com a homologação e a assinatura do contrato, a gestão 2025/2028 reforçou sua política de valorização do funcionalismo público, garantindo a continuidade de um benefício essencial que melhora a qualidade de vida dos servidores e movimenta o comércio local. Atualmente, o valor do vale-alimentação é de R$ 770,00.

Só que, agora, tudo pode desandar.

Segundo o Departamento de Recursos Humanos (RH), o novo cartão alimentação começou a ser utilizado a partir do pagamento de dezembro, uma vez que o contrato entrou em vigor em 1º de novembro e havia trâmites legais a serem cumpridos.

Comércio credenciado – Conforme o Termo de Referência do Contrato, os estabelecimentos credenciados deveriam ser voltados à venda de gêneros alimentícios, como supermercados, padarias, açougues e hortifrutis, todos localizados em Santo Antônio da Platina.

O credenciamento deveria contemplar, no mínimo:

• 5 supermercados,

• 3 padarias ou confeitarias,

• 3 açougues, e

• 1 hortifrúti.

Com sede em AGUAI, SP, foi fundada em 12/02/1999. A sua situação cadastral é ATIVA e sua principal atividade econômica é Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.

A reportagem acompanha o assunto, o qual será retomado assim que houver novidades.