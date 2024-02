Dono de pizzarias se defende de acusações

Ex-funcionários querem receber salários e direitos trabalhistas

Uma pizzaria aberta há quase sete anos em Jacarezinho e também em Santo Antônio da Platina (foto) há quase quatro, após sucesso inicial, acabaram fechando. Ex-funcionários das duas unidades procuraram o Npdiario para denunciar: O proprietário “fugiu” sem pagar os salários atrasados e nem os direitos trabalhistas.

Ao tomar conhecimento, ele entrou em contato nesta terça-feira, dia 13, com a reportagem e disse estar trabalhando com carteira assinada num restaurante do litoral catarinense.

Admitiu as dívidas, disse que teve os bens penhorados pela Justiça Trabalhista, também assegurou ter comunicado os ex-funcionários da situação, que está reconstruindo sua vida profissional com a família e que pagará o que deve.

