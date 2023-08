Ação de inclusão digital em Band

Há casos de resgate de dignidade, fazendo com que a pessoa sinta-se realmente integrada ao mundo digitalizado

A Prefeitura de Bandeirantes, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a CELEPAR (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) atende nestes dias 15, 16 e 17 de agosto de 2023, a comunidade de Bandeirantes com o curso “INTERNET E REDES SOCIAIS PARA QUEM TEM MAIS DE 50 ANOS”.

Durante o curso os alunos aprendem, como “mexer” com hardware (componentes físicos de um computador) e softwares (conjunto de programas e instruções que fazem o hardware funcionar). Com destaque para os softwares (programas), Internet e Redes Sociais.

Em Bandeirantes, o programa do curso atende duas turmas. Uma pela manhã e outra à tarde. Cada uma com capacidade de ensinar até 25 (vinte e cinco) alunos. Com aulas que são ministradas pelo professor João Borges.

DETALHES DA PARCERIA E CONVÊNIO

O curso voltado para quem tem mais de 50 anos, já atendeu cerca de 1600 (hum mil e seiscentas) no Estado do Paraná.

As tratativas da parceria determinam que o município de Bandeirantes disponibilizam a infraestrutura (espaço e serviço de internet). Enquanto a CELEPAR disponibiliza equipamentos, e pessoal técnico para ensinar e acompanhar o desenvolvimento dos alunos.

Para acolher e oferecer infraestrutura à equipe da CELEPAR, a Prefeitura de Bandeirantes disponibilizou o espaço do Departamento de Trabalho (SINE), Emprego e Economia Solidária, na Rua José dos Reis Duarten (sic), 39 – Centro.

Alex Romero, Secretário de Desenvolvimento Econômico do Município enfatiza que, “esse curso, vai além de ensinar pessoas a ‘mexer’ com computadores ou ‘smarthphones’. Há casos de pessoas que resgatam sua dignidade, sentindo-se integrada ao mundo digitalizado”. E complementa, “há situações, até mesmo, de quem sente-se mais seguro a voltar ao mercado de trabalho”, conclui Romero.

Ao promover e realizar esse curso, a administração de Bandeirantes mantém a postura de incentivar ações de inclusão social, formação, qualificação e aperfeiçoamento para o mercado de trabalho.

VAGAS ABERTAS

Além dos cursos em andamento, há vagas abertas para o curso “Preparação para o mundo do trabalho”, terá início dia 31 de agosto, término 20 de novembro, carga horária de 20 horas e as aulas acontecerão às quartas e quintas-feiras. O curso abordará os seguintes conteúdos: Primeiro Emprego; Elaboração do Currículo; Preparação para entrevista; Comunicação; Marketing Pessoal; Como se comportar no ambiente de trabalho. Para mais informações, a população deve procurar o SINE, Rua José dos Reis Duarten (sic), 39 – Centro, ao lado da Praça Brasil-Japão, nos dias úteis, nos períodos: Manhã (das 07:30 às 11:00) e tarde (das 13:00 às 17:00).