Acidente envolve três VEÍCULOS na BR-153

No final da tarde de ontem no perímetro urbano platinense

Nesta quinta-feira, 23, houve acidente na BR-153, em Santo Antônio da Platina, próximo à Concrenorte.

Ocorreu que no Km 42 houve um engavetamento: uma Scania/P360 não percebeu a interrupção do fluxo de carros por conta do semáforo e por isso colidiu na traseira de um Chevrolet Ônix, que foi arremessado contra um caminhão.

Todos os motoristas fizeram aram o teste de etilômetro e nenhum apresentou positivo para álcool.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.