Assassinado vereador de Santana do Itararé

Deixou esposa e uma filha

Nascido em Itaberá, município de 17.500 habitantes do interior paulista, João Domiciano Neto (fotos), 67 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado, dia nove, em Santana do Itararé, cidade a 20 quilômetros de Salto do Itararé, onde foi eleito vereador(União) com 133 votos no último dia seis de outubro.

Conhecido como João Garré, foi encontrado sem vida pela Polícia Militar em torno de 5h45m na companhia dos pais idosos.

A residência foi cercada para a perícia

A polícia Civil de Wenceslau Braz abriu inquérito.

Ele foi vice-prefeito na gestão de João Batista de Carvalho, “João Mané”.

Foi assess0r parlamentar do deputado estadual Nelson Justus.

Mais detalhes a qualquer momento.