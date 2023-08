Ribeirão das Antas : Bandeirantes conclui limpeza no Córrego

Verba estadual – Há alguns meses o prefeito Jaelson Ramalho Matta não mediu esforços e solicitou aporte financeiro junto ao Governo do Estado do Paraná, sendo atendido pelo Deputado Federal Nelsinho Padovani. O trabalho em conjunto resultou em uma verba de aproximadamente R$102 mil, que deveriam ser utilizados para a limpeza do Ribeirão; porém, o Governo do Estado enviou este dinheiro com destinação específica e imutável para limpeza de bocas de lobo; assim, a prefeitura de Bandeirantes está fazendo a limpeza do córrego Ribeirão das Antas com recursos próprios no intuito de aumentar a segurança municipal e minimizar as possibilidades de enchentes e enxurradas, decisão tomada para evitar atrasos nas limpezas. O valor recebido pelo Governo do Estado através da solicitação do prefeito junto ao gabinete do Deputado Federal Nelson Padovani será utilizado para a limpeza de bocas de lobo, operação prevista para ser iniciada ainda neste ano.