Batalhão celebra 169 anos da PM em 2023

Na sede da unidade em Jacarezinho

O 2º Batalhão de Polícia Militar realizou, na Sede da Unidade, em Jacarezinho, a solenidade militar alusiva aos 169 anos da Polícia Militar do Paraná.

A cerimônia foi presidida pelo Comandando Major Márcio Jaquetti, com o auxílio do Subcomandante Major Carlos Ricelle Leal.

Além da participação dos Oficiais de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, marcaram presença várias autoridades de Jacarezinho, entre elas:

Rogério Cangussu, Juiz Federal, Renato Garcia,. Juiz de Direito, Fernando Andrade, Juiz de Direito Substituto, William Ferreira 9makito), Chefe Gabinete (representando o Prefeito Marcelo Palhares), Vereador José Izaías Gomes, Presidente da Câmara de Vereadores, Vereador Edílson da Luz, Dimas Fonseca, Gerente Executivo do SESC, Antenor Pinheiro, Gerente Regional do SENAC, Subtenente Vanderlei de Souza, Diretor de Trânsito, sargento Cláudio Rogério Lopes Chefe de Instrução do Tiro de Guerra local.

Também participaram outras autoridades do Norte Pioneiro, Gílson Alves dos Santos, Representando o Deputado Federal Diego Garcia, os Delegados da Polícia Civil Tristão Borborema de Carvalho, Huarlei Oliveira e Jean Paulo Brugnari.

Em comemoração a data tão importante, foram realizadas entregas de condecorações aos policiais militares: Medalha de Bronze, Medalha de Prata e Medalha de Ouro, para quem cumpriu, respectivamente, 10, 20 e 30 anos de serviços de excelentes serviços prestados à comunidade.

Ainda, como parte das comemorações dos 169 anos da Corporação, na data de 01/08/23 foi deflagrada a “Operação 10 de Agosto” em todo Estado

As Ações tiveram a finalidade de intensificar a policiamento ostensivo e preventivo, alçando resultados extremamente positivos no Norte Pioneiro, como por exemplo, a apreensão de mais de meia tonelada de maconha (540 kg), na cidade de Jacarezinho.