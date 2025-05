Lançamento especial

Em dois de fevereiro de 2025 será realizado o tão esperado dia dos Votos Perpétuos do Frei Wilson Balbino. Para marcar essa ocasião especial, foi lançada uma camiseta comemorativa que os fiéis poderão adquirir para usar no evento.

As encomendas podem ser realizadas com Bia, esposa de Rafael, ou diretamente com ele.

Cada camiseta está sendo vendida sob pedido pelo valor de R$ 60,00.

Para quem desejar garantir a sua, entre em contato pelo WhatsApp do Rafael: 43 (9867-0494).