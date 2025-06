Grupo 2 Irmãos inova e amplia no mercado internacional de CAFÉ

Confiança global expande negócios

Desde sua fundação em 1997, a Cafeeira 2 Irmãos, agora conhecida como Grupo 2 Irmãos, tem se destacado como uma das líderes no setor cafeeiro brasileiro. Inicialmente um modesto negócio em Carlópolis e Santo Antônio da Platina, evoluiu significativamente, refletindo um compromisso inabalável com qualidade, inovação e crescimento sustentável.

Crescimento e Modernização

Nos últimos anos, o Grupo 2 Irmãos investiu fortemente na modernização de sua unidade industrial. A aquisição de novos torradores, moinhos e máquinas de empacotamento elevou a capacidade de produção de 700 para 2.200 toneladas mensais de café torrado e moído. Essa modernização não apenas aumentou a eficiência, mas também permite que a empresa atenda aos padrões internacionais de qualidade.

Certificações Internacionais

Recentemente, o Grupo 2 Irmãos iniciou o processo de certificação da FSSC-22000, um sistema de gestão reconhecido globalmente que assegura a segurança alimentar em toda a cadeia de produção.

Essa certificação é crucial para a empresa, pois garante a confiança dos consumidores internacionais e abre portas para novos mercados.

Além disso, a empresa conquistou a certificação USDA Organic, que permite a exportação de café orgânico para os Estados Unidos. Essa certificação assegura que os produtos atendam aos rigorosos padrões de produção e comercialização de alimentos orgânicos, reforçando o compromisso do Grupo 2 Irmãos com práticas sustentáveis.

Para fortalecer sua presença internacional, o Grupo 2 Irmãos participou do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) da APEX Brasil e do Programa EXPORTA PARANÁ da FIEP. Esses programas são fundamentais para preparar e condicionar empresas brasileiras a entrarem no mercado externo, proporcionando capacitação e suporte estratégico.

Atualmente, o Grupo 2 Irmãos exporta seus produtos para os Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Colômbia, Panamá, Chile, Cuba e Venezuela. A presença internacional reforça o compromisso da empresa com a excelência e a inovação contínua.

Compromisso com Qualidade e Sustentabilidade

A qualidade dos produtos do Grupo 2 Irmãos é assegurada por um avançado laboratório sensorial e uma equipe dedicada de provadores de café. Todos os produtos passam por rigorosos testes de qualidade, garantindo que os consumidores recebam o melhor café.

E para reforçar ainda mais a credibilidade conquistada junto aos seus consumidores, além das certificações internacionais a empresa também possui os selos: PQC – Programa de Qualidade da ABIC (Associação Brasileira das Indústrias de Café), Rainforest Alliance reconhecida globalmente por suas práticas sustentáveis e Recicla Ímpar que tem como foco o reaproveitamento de resíduos e uso de materiais recicláveis. Esses selos atestam a qualidade, sustentabilidade e responsabilidade ambiental dos produtos.

Futuro Promissor

Com uma infraestrutura robusta, incluindo dois centros de distribuição e duas unidades de recebimento de café, o Grupo 2 Irmãos está bem posicionado para enfrentar novos desafios e aproveitar oportunidades no mercado global. A participação em eventos internacionais, como a Expo Café Chile 2024, destaca a reputação da empresa e a qualifica como um embaixador da qualidade do café brasileiro.

O Grupo 2 Irmãos continua a inovar e expandir, mantendo-se fiel aos seus valores de qualidade, respeito ao cliente e sustentabilidade. Com uma trajetória marcada por conquistas e um futuro promissor, a empresa está preparada para continuar sua missão de levar o melhor do café brasileiro para o mundo. Esse crescimento acontece sem renunciar ao compromisso com o mercado brasileiro, garantindo que nossos padrões de excelência sejam mantidos tanto para o mercado interno como para o mercado externo.