Guto Silva fala e ADMITE a pré – candidatura ao Senado federal

Decisão deverá ser anunciada nesta semana

Exclusivo: Guto Silva (PSD) ex-secretário estadual das Cidades confirmou pretender concorrer a uma das duas vagas ao Senado.Ele conversou com o Npdiario e deverá ter mais novidades durante esta semana.

Até terça ou quarta-feira, deverá anunciar oficialmente a pré-candidatura. Fará reuniões com lideranças.

Ajustou a parceria, que nunca havia sido rompida, na semana passada com Carlos Massa Ratinho Junior. Encontro ocorreu na emissora de rádio da família do governador, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba.

Poucas pessoas sabem, mas nas Eleições Gerais de quatro de outubro de 2026, além de definir quem ocupará os cargos de Presidente da República, governador, deputado federal e deputado estadual, o eleitorado brasileiro deverá escolher dois representantes, obrigatoriamente diferentes, para mandatos de oito anos no Senado Federal. Caso seja digitado o mesmo número para ambas as vagas, o segundo voto será automaticamente anulado pela urna eletrônica.

Para o cargo de senador, não é permitido votar na legenda (partidos ou federações). Os cidadãos também não poderão escolher representantes que concorrem por outros estados (ou seja, eleitores do Paraná devem votar em candidaturas registradas no Paraná).

Na hora de votar, será preciso digitar os números de dois senadores diferentes. Não valerá votar duas vezes na mesma pessoa, senão o segundo voto é anulado.

Leia também:

E confira entrevista sobre o assunto com Ratinho:

Luiz Augusto Silva, ou Guto Silva, nasceu há 49 anos em Maringá. Empresário, consultor internacional de negócios, reeleito deputado estadual do Paraná, foi secretário-Chefe da Casa Civil (2019 a 2022), e também secretário do Planejamento e depois, das Cidades.

Aos três anos de idade transferiu-se com a família para Pato Branco onde cresceu e iniciou a carreira acadêmica, empresarial e política. Guto Silva é doutorando em Gestão de Negócios, casado com Karina Amadori e pai de Francisco e Mariana.

Atuou na área de comércio exterior, rede de varejo e franquias, consultor internacional de empresas, do Sebrae/PR. Como trader e consultor, já esteve em mais de 65 países na Ásia, África, América do Sul, América Central e do Norte, Europa e no Oriente Médio, desenvolvendo canais de abastecimento e estruturação de projetos e realizando negociações comerciais.

Morou na Inglaterra, Portugal e Espanha.

É graduado em Administração com habilitação para Comércio Exterior, Pós-Graduado em Gestão de Recursos Humanos e tem MBA em Gestão de Negócios pela FAE Business School. Fez doutorado em Gestão de Negócios pela Universidade Nacional de Misiones/Argentina e tem Pós-MBA em TrendsInnovation, pela Inova Business School.

Como professor universitário de graduação e pós-graduação, teve artigos e livros utilizados como bibliografia da área internacional e foi citado em mais de 1.000 pesquisas de produção acadêmica, publicou dois livros pela editora Aduaneiras: Logística no Comércio Exterior e Gestão Global.

Iniciou a carreira política em Pato Branco, em 2009, quando foi eleito vereador, o mais votado do município naquela eleição. Exerceu o cargo de subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná entre 2012 e 2014. Foi eleito deputado estadual em 2014, com 45.313 votos pelo PSC, e reeleito em 2018, pelo PSD, com 66.412 votos, o mais votado da sua sigla naquela oportunidade.

Ainda em seu primeiro mandato, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2018, ocupou a vice-presidência da Assembleia Legislativa do Paraná, presidência da Frente Parlamentar de Defesa do Comércio, presidência da Câmara de Comércio Paraná-Rússia e coordenador da Bancada Digital.