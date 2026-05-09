Eleitor votará em dois candidatos ao Senado

No pleito deste ano país terá esse direito

Poucas pessoas sabem, mas nas Eleições Gerais de quatro de outubro de 2026, além de definir quem ocupará os cargos de Presidente da República, governador, deputado federal e deputado estadual, o eleitorado brasileiro deverá escolher dois representantes, obrigatoriamente diferentes, para mandatos de oito anos no Senado Federal. Caso seja digitado o mesmo número para ambas as vagas, o segundo voto será automaticamente anulado pela urna eletrônica.

Para o cargo de senador, não é permitido votar na legenda (partidos ou federações). Os cidadãos também não poderão escolher representantes que concorrem por outros estados (ou seja, eleitores do Paraná devem votar em candidaturas registradas no Paraná).

Na hora de votar, teremos que digitar os números de dois senadores diferentes. Não valerá votar duas vezes na mesma pessoa, senão o segundo voto é anulado.

Diferentemente do pleito de 2022, em que apenas uma vaga esteve em disputa, a atual eleição promove a renovação de dois terços da Casa Legislativa. Esse modelo garante a mudança escalonada dos representantes do Senado, pois, em uma eleição, renova-se um terço das cadeiras; e, na seguinte, dois terços. Atualmente com 81 parlamentares, o Senado Federal terá 54 vagas em disputa neste ano (duas para cada estado e duas para o Distrito Federal).

Confira a ordem de votação e a quantidade de dígitos para cada cargo:

Ordem na urna Cargo Quantidade de dígitos Permite voto na legenda? 1° voto Deputado federal 4 Sim 2° voto Deputado estadual 5 Sim 3° voto Senador (primeira vaga) 3 Não 4° voto Senador (segunda vaga) 3 Não 5° voto Governador e vice-governador 2 Não 6° voto Presidente e vice-presidente 2 Não