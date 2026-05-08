Blitz do Maio Amarelo conscientiza usuários

Reforçou orientações sobre segurança no trânsito

A Unidade Operacional de Polícia Rodoviária Estadual realizou na manhã desta quinta-feira (8) uma blitz educativa em alusão à campanha Maio Amarelo 2026 na PR-092, em Santo Antônio da Platina.

A ação aconteceu entre 9h e 11h45, no KM 326 da rodovia, e contou com a participação da equipe do Posto da Polícia Rodoviária de Platina em parceria com a concessionária EPR Litoral Pioneiro.

Durante a mobilização, os policiais e equipes de apoio distribuíram 70 panfletos educativos aos motoristas que passaram pelo local.

Além das orientações sobre segurança viária, a concessionária ofereceu 20 atendimentos de saúde, com aferição de pressão arterial e testes de glicemia realizados pelo grupo de resgate.

Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a iniciativa buscou conscientizar os condutores sobre a importância do respeito às leis de trânsito e da adoção de atitudes responsáveis para a prevenção de acidentes.

Apesar do foco educativo da blitz, os agentes também fiscalizaram o cumprimento das normas de trânsito.

Veículos encontrados em situação irregular acabaram autuados conforme a legislação vigente.

A ação integra a Ordem de Serviço nº 0123/2026, que prevê a realização de atividades voltadas à campanha Maio Amarelo em diferentes pontos da região.