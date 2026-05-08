PADRE José Antônio DEIXARÁ PARÓQUIA platinense neste mês

Religioso assumirá em Jaguariaíva

A comunidade católica de Santo Antônio da Platina se prepara para uma importante mudança pastoral. Após cinco anos à frente da Paróquia Santo Antônio de Pádua, o pároco José Antônio Pereira de Campos (foto acima), de 51 anos, será transferido para a cidade de Jaguariaíva, onde assumirá a Paróquia São Francisco e Santa Terezinha.

O sacerdote relembra que iniciou sua missão na cidade em um momento desafiador. “Tomei posse aqui em plena pandemia, no dia 18 de abril de 2020”, destacou, ao refletir sobre o período marcado por adaptações e proximidade com os fiéis em meio às restrições sanitárias.

O religioso já esteve já em Joaquim Távora, Jacarezinho, Andirá, Londrina, Cornélio Procópio, Jataizinho e Bandeirantes.

A transferência ocorre por determinação do bispo diocesano, Dom Antonio Braz Benevente, como parte das mudanças normais promovidas pela diocese jacarezinhense. Para o lugar de padre José Antônio, em Santo Antônio da Platina, será designado o padre Cézar Augusto Garcia (foto abaixo), que atualmente atua como pároco em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com a Coordenação Diocesana da Ação Evangelizadora, já estão definidas as datas das cerimônias de posse. Padre José Antônio assume sua nova função no dia 21 de maio, às 19 horas, em Jaguariaíva. Já padre Cezar Augusto Garcia será empossado na Paróquia Santo Antônio de Pádua no dia 27 de maio, às 19h30, em Santo Antônio da Platina.

A mudança marca um novo capítulo para ambas as paróquias, que vivenciam um momento de renovação e mantendo a continuidade dos trabalhos religiosos e comunitários desenvolvidos junto aos fiéis.

Santo Antônio da Platina possui outras três paróquias: São José, Santa Filomena e São Judas Tadeu.

A Diocese de Jacarezinho é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica do Paraná. Foi criada em 10 de maio de 1926 pela bula ‘Quum in Dies Numerus’ do papa Pio XI, juntamente com as dioceses de Foz do Iguaçu e a de Ponta Grossa.

Compreende:

– uma área de 13.369 km²;

– população estimada de 450.900 habitantes;

– em 30 municípios;

– 56 paróquias;

– 99 padres

– e 3 (três) Seminários Diocesanos: Propedêutico ‘São José, Filosofia ‘Rainha da Paz e Teologia ‘Divino Mestre’.

A Padroeira da diocese é a Imaculada Conceição juntamente de São Sebastião, copadroeiro. Sua jurisdição metropolitana está na arquidiocese de Londrina e CNBB-Regional Sul 2.

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 262, em Jacarezinho.

Abaixo, vídeo gravado quando chegou :