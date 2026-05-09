Preso por embriaguez ao volante em SANTO Antônio da PLATINA

Unidade Operacional da PRF Platina atendeu ocorrência

Em torno de três horas da madrugada deste sábado, dia nove, no KM 33 da BR-153, agentes da Polícia Rodoviária Federal atenderam no município de Santo Antônio da Platina / PR.

Nas proximidades da Ponte do Ubá o condutor de um Fiat Uno perdeu o controle da direção e colidiu contra um paredão natural de pedras existente às margens da via.

O envolvido foi então convidado a realizar o teste de alcoolemia, que constatou a ingestão de bebida alcoólica, fato admitido pelo abordado.

Na sequência, encaminhado para a Polícia Civil Platinense, para as devidas providências.

Não houve feridos.

O crime de Dirigir Veículo Automotor sob a influência de álcool tem pena prevista de detenção de 06 meses a três anos, pena que se soma a infração de trânsito no valor de RS 2.934,70 que também tem previsão de suspensão do direito de dirigir por 12 meses.