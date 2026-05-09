Ônibus mata animal em rodovia estadual

Na madrugada desta sexta-feira

O motorista de 45 anos de um ônibus Mercedes Benz Busscar , com 35 passageiros, atropelou e matou um boi em torno de 02h05m desta sexta-feira, dia oito, no KM 318 da PR-092, em Santo Antônio da Platina. O bovino era de alguma propriedade rural das imediações.

Conforme dados obtidos no local e declaração do condutor, trafegava o coletivo único pela rodovia estadual no sentido de Joaquim Távora ao Entroncamento da BR-153 quando animal invadiu a pista e foi atingido.

Ninguém se feriu, com apenas danos materiais no veículo da empresa Penha.

Realizado teste de etilômetro com resultado de 0,00mg/l.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual Platina atendeu a ocorrência.