Ônibus mata animal em rodovia estadual

Na madrugada desta sexta-feira
O motorista de 45 anos de um ônibus Mercedes Benz Busscar , com 35 passageiros, atropelou e matou um boi em torno de 02h05m desta sexta-feira, dia oito, no KM 318 da PR-092, em Santo Antônio da Platina. O bovino era de alguma propriedade rural das imediações.
Conforme dados obtidos no local e declaração do condutor, trafegava o coletivo único pela rodovia estadual no sentido de Joaquim Távora ao Entroncamento da BR-153 quando animal invadiu a pista e foi atingido.
Ninguém se feriu, com apenas danos materiais no veículo da empresa Penha.
Realizado teste de etilômetro com resultado de 0,00mg/l.
A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual Platina atendeu a ocorrência.