Sicredi promove Summits Jovem e MULHER de 2026

E reforça protagonismo de novas lideranças no cooperativismo

O Sicredi promoveu dois dos principais encontros do cooperativismo de crédito: o Summit Jovem 2026 – Protagonistas para o Futuro e o Summit Mulher 2026 – Coragem para Liderar, Poder para Transformar, , em Curitiba.

Realizados no Espaço de Educação Padre Theodor Amstad, os eventos reuniram lideranças nacionais e internacionais para debater inovação, desenvolvimento e o fortalecimento do protagonismo jovem e feminino no setor.

A programação do Summit Jovem também entre os dias 27 e 30 de abril, marcou os 25 anos do WYCUP (World Young Credit Union Professionals), iniciativa vinculada ao Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU). Ao longo do encontro, os participantes discutiram o papel da nova geração na construção de um cooperativismo mais inovador, sustentável e conectado às comunidades, com destaque para a importância da educação, do engajamento e da formação contínua de lideranças.

Painéis e palestras abordaram temas como resiliência, transformação digital e as competências necessárias na era da inteligência artificial, além de dinâmicas práticas voltadas ao desenvolvimento do pensamento crítico e à construção de soluções colaborativas.

Na sequência, o Summit Mulher ampliou o debate ao tratar dos avanços e desafios da liderança feminina no cooperativismo de crédito. O evento evidenciou uma evolução significativa no sistema Sicredi: a participação de mulheres em conselhos de administração passou de 6% para 24% nos últimos dez anos, índice superior à média nacional.

A programação destacou a relevância da diversidade na tomada de decisão e o impacto positivo da presença feminina nas lideranças, abordando temas como desenvolvimento de carreira, comunicação, construção de marca e protagonismo. As palestras reforçaram a importância de criar oportunidades, fortalecer redes de apoio e preparar mulheres para ocupar espaços estratégicos dentro e fora das cooperativas.

Participação da Sicredi Norte Sul

A Sicredi Norte Sul marcou presença nos dois eventos com a participação de associados representantes dos Comitês Jovem e Mulher, reforçando seu compromisso com a formação de lideranças e a promoção do desenvolvimento local por meio do cooperativismo.

Para o presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Junior, a atuação desses comitês é essencial para o fortalecimento institucional e para o impacto nas comunidades. “Os Comitês Jovem e Mulher são fundamentais para o futuro do cooperativismo. Eles promovem o desenvolvimento de lideranças, estimulam o protagonismo e ampliam a conexão do Sicredi com as comunidades. Ao investir na formação dessas pessoas, estamos contribuindo diretamente para a construção de uma sociedade mais colaborativa, inclusiva e sustentável”, destaca.