Intensificado combate ao tráfico em Pinhal

Preso “gerente” que usava menores para comercializar entorpecentes

Realizada na tarde desta sexta-feira, 12, ação de campo envolvendo organismos de segurança no município e região. Pontos críticos, considerados como locais de comercialização de drogas no município, foram checados.

Cumprido um mandado de prisão preventiva contra um homem de 31 anos, tido pela polícia como gerente do tráfico. Ele havia sido preso em flagrante no dia 20 de abril deste ano, mas posto em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica.

A Polícia Civil, no entanto, posteriormente, enviou todo o resultado das investigações para a Justiça, contando com novas provas de enriquecimento ilícito e gerenciamento do tráfico na Vila Hermínia – com uso de adolescentes como distribuidores, os chamados “aviões”. Com isso, a Justiça decretou a sua prisão preventiva.

Foram remetidas ao Poder Judiciário provas técnicas, acobertadas por segredo judicial.

A polícia, ainda, arrecadou elevada quantidade de dinheiro, produto da venda de drogas. Participaram da ação policiais civis e militares de Ribeirão do Pinhal, Abatiá, Jundiaí do Sul com apoio de agentes de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Tomazina.

O homem preso foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes.