Jornada Turística do Norte Pioneiro dia 4

No Cine Teatro Iguaçu em Jacarezinho

Participe da Jornada Turística do Norte Pioneiro. Esse evento imperdível acontecerá no dia 04 de julho, no Cine Teatro Iguaçu, localizado na Rua Paraná, 862 , Centro de Jacarezinho.

Promete ser um marco no desenvolvimento turístico da região, contará com a presença especial do Secretário de Estado de Turismo, Márcio Nunes. A confirmação é de Juarez Leal Daio (foto) coordenador regional da Casa Civil.

Durante a jornada, serão discutidas oportunidades e estratégias para fortalecer e promover o turismo no Norte Pioneiro, contribuindo para o crescimento econômico e cultural da comunidade.

Não perca esta oportunidade única de se conectar com líderes do setor, compartilhar ideias e explorar novas possibilidades para o futuro do turismo regional.

Para garantir sua participação, faça sua inscrição através do link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx8XXW4Wm1gm6fuAJ35CqoCj4lPI5mg4LGqHO0LqS-cTgLjA/viewform

