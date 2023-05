Mobilização defende Sesc e Senac contra projeto que retira 5%

Manifestações em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

As 33 cidades que possuem unidades do Sesc e do Senac no Paraná reuniram milhares de pessoas, entre colaboradores e alunos das instituições, empresários do comércio e comunidade, para protestar contra o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 9/2023, que retira 5% dos recursos do Sesc e do Senac destinados à educação, saúde, cultura, lazer e assistência social para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, a manifestação aconteceu em frente às unidades e contou com a presença de colaboradores, representantes dos Sindicatos Empresariais, alunos e também empresários.

Vestidos de preto, como forma de luto, os presentes entoaram palavras de ordem contra a redução do orçamento que pode acarretar o encerramento das atividades do Sesc e do Senac em mais de 100 cidades brasileiras e mais de R$ 260 milhões deixariam de ser investidos em atendimentos gratuitos.

No Paraná, a redução pode chegar a R$ 25 milhões. Em Curitiba a mobilização foi realizada em frente ao Sesc Paço da Liberdade e contou com a presença do presidente em exercício do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Ari Faria Bittencourt, o diretor regional do Sesc PR, Emerson Sextos, e o diretor regional do Senac PR, Sidnei Lopes de Oliveira.

Na ocasião, foram coletadas assinaturas para o abaixo-assinado contra o desvio de verba das instituições. A mobilização foi realizada em todo o país para chamar a atenção da população e dos senadores. “Essa PL não vai prejudicar só o Paraná, mas todo o Brasil. Aqui nós temos muitos cursos gratuitos tanto no Senac quanto no Sesc, além de atendimentos em educação, saúde, odontologia. Então, nós estamos fazendo um movimento nacional junto com as outras Federações do Comércio para sensibilizar os senadores contra esse absurdo”, afirmou Ari. A PLV foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 25 e seria votada nesta quata-feira (17) no Senado Federal, mas o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, retirou o projeto da pauta.

Fonte: Núcleo de Comunicação e Marketing Fecomércio PR