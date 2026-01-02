Nasce 2º bebê de 2026 NO NORTE PIONEIRO

Menino é alegria da família

O Hospital Regional do Norte Pioneiro, de Santo Antônio da Platina, realiza partos diariamente de todos os municípios da região, sempre com segurança e competência. O segundo nascimento de 2026 no HRNP-FUNEAS (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná) foi às 09h18m desta quinta-feira, dia primeiro. Trata-se de um menino, Matheus.

Os pais, Joseane Camargo e Edilson inocêncio da Silva, estão muito felizes. A família é de São José da boa vista, cidade situada a 21 KM de Wenceslau Braz.

A genitora já tinha duas filhas. O garoto veio ao mundo através de cesariana com 2,885 quilos e 46 centímetros.

Participaram do bem sucedido procedimento a obstetra drª Rossana Patuzzo, o pediatra Dr Antônio Carlos Feitosa, a enfermeira Mônica Figueiredo, as Técnicas em Enfermagem Edna Oliveira e Anelyse Benck.

O primeiro a vir ao mundo nasceu uma hora antes: https://npdiario.com.br/capa/e-de-ibaiti-primeiro-bebe-do-ano-na-regiao/

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