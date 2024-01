Nasce 1º bebê de 2024 no Norte Pioneiro; é de Santana do Itararé

Davi Lucas veio à vida no Hospital Regional

O primeiro bebê nascido na Região em 2024 é um menino de Santana do Itararé. Ele nasceu com 40 semanas e dois dias às 14h06m desta segunda-feira, dia primeiro, no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Davi Lucas, filho de Mileny Eduarda e Paulo Ricardo Messias, nasceu trazendo alegria para familiares e amigos neste ano que se inicia.

A mãe é revendedora de cosméticos e tem 22 anos.

O parto foi cesárea, com peso de 3.440kg, e altura 48 centímetros.

Profissionais: enfermeiros Eliana e Jeferson Chagas; berçaristas Odeli e Valdineia; técnica de enfermagem Marlene Bianchi; pediatra Carlos Feitosa e obstetra Fábio Bitencourt.