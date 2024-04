POLÍCIA CIVIL de Ribeirão do Pinhal encarcera quatro

Todos por crime de receptação

No fim da tarde desta segunda-feira, dia 29, policiais civis de Ribeirão do Pinhal prenderam quatro pessoas em flagrante, pela prática do crime de receptação.

Os objetos receptados eram fruto de um crime de furto, ocorrido na noite de sábado, dia 27

Após angariarem informações sobre o suposto autor do furto, os Policiais Civis identificaram quem o furtador havia vendido, tendo os indivíduos confessados a aquisição os bens em posse deles.

Foram presos em flagrante e posteriormente liberados mediante o pagamento de fiança. Os objetos, por sua vez, devidamente devolvidos para a vítima.