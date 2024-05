Confirmada KARINA Peté pré-candidata a PREFEITA EM IBAITI

Com apoio de ampla e diversificada aliança

O prefeito Antonely Carvalho, sua esposa, Flaviana, a secretária municipal de Planejamento, Karina da Costa Santos Manabe, e seu marido, o policial civil Juliano, fizeram visita de cortesia ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Na ocasião, foi confirmado o pré-lançamento de Karina Peté como a pré-concorrente ao executivo nas eleições do próximo dia seis de outubro.

Formada em Direito e Administração de Empresas, filiada ao PSD, 44 anos, ela tem um filho, Victor, de 10 anos.

Também foi Chefe de Gabinete na gestão do saudoso prefeito Luiz Carlos dos Santos Peté e mantém a responsabilidade de honrar o nome do pai, tido como um dos melhores da história ibaitiense.

Também imprime o “olhar diferenciado” das mulheres, estando focada em prosseguir a trajetória de desenvolvimento sócio-econômico, gerando emprego e renda no município, priorizando a saúde, educação e os projetos estruturantes, que vêm alcançando sucesso nas zonas urbanas e rural.

A pré-candidatura do(a) vice-prefeito (a) será definida em breve, após consultas na aliança que se está construindo juntamente com lideranças políticas, empresariais, rurais, entre outros segmentos.

O relacionamento muito próximo com a Assembleia Legislativa, via Primeiro-Secretário, deputado Alexandre Curi e do Executivo estadual, através do governador Carlos Massa Ratinho Junior, também consolidam o projeto de continuar o progresso conectado com as forças vivas da cidade. Além disso, total suporte do prefeito Dr.Antonely, do deputado federal licenciado e secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto.

Karina Peté é do PSD, mesmo partido do governador e que possui a maior bancada do Parlamento paranaense. Ela integra o PSB Mulher do Paraná.

Fotos: Paulo Ribeiro