Norte-pioneirense Amanda Helena Albano Dias defende Círculo Militar e conquistou 3º lugar neste sábado em competição nacional

Uma trajetória que começou nas quadras de Santo Antônio da Platina agora ganha destaque no cenário nacional do voleibol. Amanda Helena Albano Dias (fotos e vídeos) defende o Círculo Militar do Paraná, de Curitiba. Ela conseguiu a terceira colocação no CBI (Campeonato Campeonato Interclubes). A primeira fase foi em Saquarema (RJ) e a segunda fase em Florianópolis (SC) na tarde deste sábado, dia 28.

A atleta iniciou sua vivência esportiva no Casucha e pela escolinha do professor Jeffão, chegando a representar o município em competições. Foi na cidade que deu os primeiros passos no voleibol, construindo a base para alcançar novos desafios no esporte.

Hoje com 16 anos, atua nos Sub 17 e19 e já foi selecionada para a Seleção Paranaense.

Há dois anos, Amanda se mudou com a família para Curitiba, depois de ser aprovada na seletiva do Círculo Militar do Paraná. Seu pai, Luiz Carlos Dias, que é policial militar e morava em Santo Antônio da Platina, também passou a residir e trabalhar na capital paranaense para acompanhar o desenvolvimento esportivo da filha. A mãe, a psicanalista Fernanda Helena de Paula Dias, também apoia a menina, claro.

O talento da jovem já rendeu reconhecimento. No ano passado, Amanda recebeu a premiação de melhor oposta (é o principal atacante da equipe, posicionada na diagonal oposta ao levantador para finalizar jogadas e marcar pontos) do Campeonato Paranaense, consolidando sua performance na modalidade.

A participação na semifinal do Brasileiro de Clubes e o título de terceira colocada representa mais uma importante etapa de seu percurso e também motivo de orgulho para os platinenses, cidade onde tudo começou, com o apoio da família e os ensinamentos recebidos nas primeiras experiências em quadra.

O técnico é Luis Henrique Mercante (de bigode, na foto).