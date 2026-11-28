Para a condução da política econômica

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse nesta sexta-feira (27) que o presidente Lula (PT) acertou ao indicar o executivo do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para o Ministério da Fazenda a partir de 2027.

“Na minha avaliação, o Lula dá um sinal claro de que vai conduzir o quarto mandato com responsabilidade fiscal. O dólar já teve forte queda (de R$ 5,48 a R$ 5,57) e os juros futuros também caíram. Se essa confiança se mantiver, a tendência é de um dólar mais baixo e de mais espaço para que os juros caiam”, analisou Romanelli. Trabuco aceitou o convite de Lula.

Romanelli também avalia que a escolha desagradou setores mais à esquerda, os mais radicais, do espectro político, mas foi bem recebida por todos, especialmente pelo mercado financeiro. “Tem gente dizendo que o Lula escolheu um banqueiro. Eu prefiro lembrar como essa história começou. Aos 17 anos, Trabuco entrou no Bradesco como escriturário. Levou 40 anos até chegar à presidência do banco. Essa é a trajetória de um bancário de carreira”, apontou.

“O que mais importa, porque os juros pesam muito na prestação da casa própria, na conta das famílias, na decisão dos empresários de fazer investimentos, contratar novos servidores, novos trabalhadores”, pontuou Romanelli. Hoje a taxa Selic está 13,75% ao ano, o que representa um juro de 9,05% no sistema bancário. O Brasil tem a maior taxa de juros do planeta, seguido de Turquia (7,77%), Argentina (6,80%), Rússia (6,57%) e Colômbia (4,05%).

O deputado deseja que o futuro acerte na condução da política econômica e que tenha experiência para os novos desafios apresentados. “Que ajude o Brasil a cuidar bem das contas públicas e a garantir no orçamento os recursos para a saúde, para a educação e de proteção de quem mais precisa. Além, é claro, de poder manter a inflação estabilizada”.

“O presidente Lula dá um passo correto, tem que acreditar mesmo que a gente possa trabalhar com todos os agentes econômicos e fazer com que o Brasil possa prosperar. Vamos avançar com o Brasil e dar um voto de confiança no novo ministro da Fazenda que, esperamos, faça uma ótima gestão”, completou o parlamentar.