Foi professora e atualmente está aposentada, aos 67 anos.

De acordo com as informações passadas pelo esposo, Regina passou por três cirurgias no cérebro e agora precisará seguir com uma série de tratamentos para sua recuperação. Passou por unidades de saúde e permanece na residênicia de parente em Curitiba, cidade onde fará a quimioterapia.

O problema surgiu no início de outubro com dores de cabeça e aumentou a partir do final do mesmo mês.

Está fragilizada, mas consegue falar. O lado esquerdo do tronco/braço sem mobilidade. Embora o quadro seja grave, há esperança de voltar curada para Santo Antônio da Platina.

Com o objetivo de auxiliar nas despesas dessa nova etapa, familiares e amigos estão recebendo contribuições financeiras por meio de uma campanha de arrecadação via Pix.

As doações para o custeio podem ser feitas pela chave Pix (celular) 43 99610-0074, em nome de Regina Souza dos Santos.

Quem não puder contribuir financeiramente também pode auxiliar compartilhando o link desta reportagem e enviando mensagens de apoio e orações.

A mobilização destaca que toda contribuição, independentemente do valor, pode fazer a diferença neste momento crucial.

Regina tem filhos, netos e quatro irmãs, Maria, Vera, Valentina e Angela.

O Npdiario acompanha.