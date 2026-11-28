Regina Souza dos Santos precisa de apoio para dar continuidade ao tratamento
Uma campanha solidária mobiliza familiares e amigos em busca de apoio para Regina Souza dos Santos(fotos sozinha e com o marido, Agostinho e a neta, Beatriz), que enfrenta um tratamento delicado após ser diagnosticada com glioblastoma, tumor cerebral de grau IV, conforme classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Foi professora e atualmente está aposentada, aos 67 anos.
De acordo com as informações passadas pelo esposo, Regina passou por três cirurgias no cérebro e agora precisará seguir com uma série de tratamentos para sua recuperação. Passou por unidades de saúde e permanece na residênicia de parente em Curitiba, cidade onde fará a quimioterapia.
O problema surgiu no início de outubro com dores de cabeça e aumentou a partir do final do mesmo mês.
Está fragilizada, mas consegue falar. O lado esquerdo do tronco/braço sem mobilidade. Embora o quadro seja grave, há esperança de voltar curada para Santo Antônio da Platina.
Com o objetivo de auxiliar nas despesas dessa nova etapa, familiares e amigos estão recebendo contribuições financeiras por meio de uma campanha de arrecadação via Pix.
As doações para o custeio podem ser feitas pela chave Pix (celular) 43 99610-0074, em nome de Regina Souza dos Santos.
Quem não puder contribuir financeiramente também pode auxiliar compartilhando o link desta reportagem e enviando mensagens de apoio e orações.
A mobilização destaca que toda contribuição, independentemente do valor, pode fazer a diferença neste momento crucial.
Regina tem filhos, netos e quatro irmãs, Maria, Vera, Valentina e Angela.
O Npdiario acompanha.