Continuação da força-tarefa amplia cerco preventivo

O 2º Batalhão de Polícia Militardeu continuidade neste fim de semana à Operação Omnis, estendendo as ações de policiamento ostensivo, saturação de área e fiscalização para os municípios de Ibaiti e Wenceslau Braz e cidades circunvizinhas.

A etapa desta sexta dá sequência à mobilização deflagrada na tarde de quinta-feira (26), inicialmente em Joaquim Távora e, em seguida, em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

A palavra Omnis vem do latim e significa “tudo” ou “todos” .

Propósito do nome: Representa o caráter abrangente, integrado e multidisciplinar da operação, que reúne diferentes unidades, batalhões e modalidades de policiamento da corporação em uma ação unificada

O Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Carlos Ricelle Leal, assumiu a linha de frente de toda a tropa compondo as equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do Batalhão. A presença do comando nas viaturas especializadas, em conjunto das equipes de Rádio Patrulha, reforça o caráter operacional da força-tarefa e imprime maior dinamismo às rondas e abordagens nos pontos mais sensíveis da região.

Com o reforço estratégico das equipes de Operações com Cães, Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) e da Agência Local de Inteligência (ALI), ampliando a capacidade de resposta e fiscalização nas ruas.

Importância estratégica – A Operação Omnis tem papel estratégico na prevenção criminal e na resposta rápida às demandas de segurança pública no Norte Pioneiro. Ao concentrar esforços em bloqueios táticos e itinerantes, abordagens e fiscalização rigorosa — com atenção especial a motocicletas frequentemente associadas à prática de ilícitos — a corporação busca reduzir índices criminais, inibir infrações e elevar a sensação de segurança da população.

A continuidade da operação em Wenceslau Braz e Ibaiti — sedes da 2ª e da 3ª Companhia do 2º BPM — evidencia um planejamento estratégico que abrange toda a área de circunscrição da Unidade. Ao adaptar o emprego do efetivo à realidade de cada município, a corporação garante um policiamento mais eficiente e um atendimento de excelência à população do Norte Pioneiro.