É um dos três melhores do estado em Governança, Eficiência Fiscal e Transparência

Foi bem sucedida a sexta edição estadual da premiação Band Cidades Excelentes 2026 realizada pela Rede de Televisão Aberta na noite desta quarta-feira (dia 25), no Teatro Regina Vogue, no Shopping Estação, em Curitiba.

Ao todo, foram reconhecidos os vencedores de 21 categorias, distribuídas entre seis pilares da administração pública e o prêmio principal.

Maringá foi o município com o maior número de primeiros lugares, com três conquistas: IGMA Geral, Governança, Eficiência Fiscal e Transparência e Desenvolvimento Socioeconômico. Palotina conquistou dois primeiros lugares, no IGMA Geral e em Desenvolvimento Socioeconômico.

A cerimônia completa será exibida pela Band Paraná no domingo, 6 de dezembro, às 23 horas.

Santo Antônio da Platina ficou entre os três melhores no Paraná na categoria Governança, Eficiência Fiscal e Transparência entre os municípios de 30 mil até 100 mil habitantes.

1º lugar: Ivaiporã, 2º lugar: Paranavaí e 3º lugar: Santo Antônio da Platina.

A metodologia utilizou o Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA), plataforma que emprega inteligência artificial para cruzar dados públicos e identificar os municípios com os melhores resultados em diferentes áreas.

O prefeito Gil Martins e a primeira dama Fátima Izak e o filho, Gil Antônio, estiveram presentes para receber a honraria.

“Muito gratificante…Temos equilíbrio nas contas, seguimos as normas do Tribunal, apresentamos rresultados expandindo serviços e mantendo a coesão administrativa. Gratidão para todos os servidores, para a controladoria interna e a secretaria da Fazenda; a população platinense é a grande vencedora”, assinalou o chefe do executivo.