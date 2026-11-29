Em cidades da região já foram desativados

Hoje, um dos maiores bancos privados do país, o Bradesco desativou centenas de agências e postos de atendimento em diversas regiões do Brasil, medida que tem gerado preocupação entre os clientes, especialmente aqueles que dependem do atendimento presencial.

Entre 2024 e 2025, o banco encerrou 342 agências, 1.002 postos de atendimento e 127 unidades de negócio. O fechamento atingiu principalmente cidades pequenas, onde a população depende mais do serviço presencial, e pode afetar idosos, pessoas sem acesso à internet e clientes de áreas rurais. É mais um exemplo da “política predatória”, segundo expressão de sindicalistas, para reduzir sua estrutura física e postos de trabalho, mesmo diante de resultados financeiros robustos.

Dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) mostram essa pretensa contradição. A instituição fechou 324 agências e 811 postos de atendimento nos 12 meses encerrados em junho de 2026, enquanto, no mesmo período, foram eliminados 2.770 postos de trabalho entre os bancários.

Nos últimos anos, aconteceram fechamentos também, por exemplo, em Joaquim Távora e Quatiguá. O banco justifica a medida como parte de um processo de modernização e digitalização, citando a crescente utilização de canais digitais para transações e atendimento. No entanto, especialistas alertam que a mudança pode gerar exclusão financeira e sobrecarga nas agências que permanecem abertas. Clientes são aconselhados a verificar alternativas digitais, correspondentes bancários etc, garantindo acesso seguro a serviços essenciais como saques, pagamentos e renegociações. Eder Navarro (fotos) , que atua como gerente geral na unidade de Santo Antônio da Platina, na Rua Marechal Deodoro, 870 (fotos) assegurou ao Npdiario que não fechará na Cidade Joia. Os colaboradores também não serão demitidos e correntistas da região. quando necessitam, utilizam a sede física do centro platinense. “Estamos bem e trabalhando normalmente”, assinalou, mostrando tranquilidade.

A redução da estrutura acontece justamente quando os negócios do banco avançam. No primeiro semestre de 2026, o Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 13,861 bilhões, crescimento de 16,2% em relação ao mesmo período de 2025. Foi o décimo trimestre consecutivo de crescimento do lucro. A carteira de crédito expandida cresceu 11,6% em 12 meses, chegando a R$ 1,137 trilhão. A base de clientes também aumentou em 300 mil no período, alcançando 110,4 milhões de pessoas. Ou seja, o banco amplia clientes, crédito e lucros, mas reduz a estrutura e o número de trabalhadores responsáveis pelo atendimento. Para o movimento sindical, a política de redução de custos e aumento da rentabilidade ocorre em detrimento do emprego e da qualidade do atendimento, com fechamento de unidades e redução do quadro, o que aumenta a sobrecarga, a cobrança por metas e o risco de adoecimento dos trabalhadores. De qualquer forma, essa tendência ocorre em outras empresas também.

O nome Bradesco é uma sigla que vem da junção de Bra (Brasileiro ) + Desco (Descontos ), referente ao nome original da instituição: Banco Brasileiro de Descontos quando foi fundado em 1943, em Marília (SP), por Amador Aguiar, com a proposta de oferecer serviços bancários acessíveis a pequenos comerciantes, lavradores e trabalhadores que não tinham espaço nos tradicionais da época. Com o passar do tempo, o nome foi simplificado e a marca “Bradesco” se consolidou.